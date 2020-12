Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 12:36 Uhr

Am Dienstag, 28.07.2020, um ca. 07:40 Uhr, wurde die PI Boppard über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Boppard-Buchholz informiert.

Der 42-jährige Fahrzeugführer eines weißen Kia SUV konnte später in Windhausen angehalten werden, wo sich der Verdacht bestätigte. Auf der Irrfahrt im Bereich Buchholz kam es möglicherweise zu mehreren Verkehrsgefährdungen gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern durch dichtes Auffahren, Rechtsüberholen, etc. Zeugen dieser Vorgänge werden gebeten sich unter 06742 809-0 mit der PI Boppard in Verbindung setzen. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell