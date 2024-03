Straßenkriminalität in Trier – Erneuter Kontrolleinsatz im Palastgarten

Bereits zu Beginn des Jahres kam es zu Schwerpunkteinsätzen, bei denen verschiedene Delikte der sog. Straßenkriminalität aufgedeckt werden konnten (unsere Pressemeldungen vom 26.02.2024, 15:59 Uhr, https://s.rlp.de/h7nMl und 01.03.2024, 12:49 Uhr, https://s.rlp.de/nrglT).

Am Mittwoch, 6. März, führte die Polizei intensive Kontrollen im Trierer Palastgarten durch. Einsatzkräfte der Kriminalinspektion sowie Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei beobachteten unter anderem einen 25-Jährigen während eines Drogengeschäfts mit einer anderen Person. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden bei erstgenannten Mann 4,5 Gramm Haschisch aufgefunden. Der Abnehmer führte 2 Gramm Haschisch mit sich.

Die eingesetzten Beamten kontrollierten insgesamt 20 Personen, stellten 7 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und erteilten 13 Platzverweise.

Die Polizei wird auch weiterhin die Kontrollintensität im gesamten Palastgarten sowie an anderen Orten in der Stadt verstärken.



