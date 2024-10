Steinewerfer auf der Pfalzeler Eisenbahnbrücke

Am Mittwoch, 09.10.2024 gegen 15:14 Uhr warfen 3 schwarz gekleidete Jugendliche Steine von der Pfalzeler Eisenbahnbrücke auf die A602 in Fahrtrichtung Kenn.

Anzeige

Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Pfalzel.



Durch die geworfenen Steine wurde ein sich auf der A602 befindliches Fahrzeug getroffen und die Insassen hierdurch gefährdet. Es entstand ein nicht unerheblicher Schaden an dem Fahrzeug.



Bei einer solchen Tat handelt es sich nicht mehr um jugendlichen Leichtsinn, sondern um eine Straftat, die mit erheblichen Gefahren für die Verkehrsteilnehmer einhergeht.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sowie Geschädigte oder gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich

Leinenhof 2

54338 Schweich



Telefon: 06502 9165-0

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell