Am Sonntagabend, den 20.02.2022 werden zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer Steinewerfer auf der B9 gemeldet.

Von einer Eisenbahnbrücke zwischen den Ausfahrten Andernach-Süd und Andernach-Hafen werden in beide Fahrtrichtungen faustgroße Steine auf die Fahrbahn geworfen. Durch die Steinwürfe werden mindestens drei Fahrzeuge beschädigt. Zu einem Personenschaden kommt es zum Glück nicht. Durch einen Verkehrsteilnehmer werden drei Personen auf der Brücke gemeldet. Die Täter können vor Ort nicht mehr angetroffen werden.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

(Auskünfte nur für Presseorgane)



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell