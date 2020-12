Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 08:10 Uhr

Es wurden mehrere Straßen überflutet, was zu kurzzeitigen Sperrungen führte.



In der Unterführung zum Hafen stand das Wasser bis zu 70 cm, sodass dort sogar ein Taxi stecken blieb. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr gerettet werden.



Weiterhin lösten sich in einem Geschäft des Kauflandes mehrere Deckenteile, was zu einer Schließung des Geschäfts führte. Eine Gefahr für die Kunden und Angestellten bestand zu keiner Zeit.



