Starke Verkehrsbeeinträchtigung durch mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

A602 Trier und Kenn (ots) – Am Dienstag den 27.08.2024, gegen 07:27 Uhr kam es zu verkehrsbedingten Verzögerungen auf der A602 in Richtung Trier.

In Folge dessen kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen im Bereich der Pfalzeler Eisenbahnbrücke.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die insgesamt drei Insassen wurden mit leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der gesperrten linken Fahrbahn kam es zu erheblichem Rückstau. In diesem Rückstau ereignete sich gegen 08:45 Uhr ein weiterer Unfall vor der Anschlussstelle Kenn. Die zwei Unfallbeteiligten wurden ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, die Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Zwecks Unfallaufnahmen waren die Polizeiinspektion und die Polizeiautobahnstation Schweich eingebunden. Weiterhin waren die Feuerwehr Trier, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei Schweich eingebunden.

Die Unfallverursacher der jeweiligen Unfälle erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.



Im Allgemeinen lassen sich Auffahrunfälle durch das Einhalten des richtigen Sicherheitsabstandes, einer angepassten Geschwindigkeit an die Verkehrslage und einen konzentrierten Blick auf das Verkehrsgeschehen vermeiden.



