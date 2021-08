Trier

Staatsanwaltschaft Trier ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes – Polizei richtet Sonderkommission ein

Bezug zu den bisherigen Pressemeldungen der Polizeidirektion Trier v. 31.07.2021, 22.28 und 23.31 Uhr Am Samstagabend kam es um 21.24 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ostallee in Trier, in dessen Folge ein Fußgänger schwerste, lebensgefährliche Verletzungen erlitt.