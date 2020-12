Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 12:10 Uhr

Koblenz

Spritdiebe in Koblenz unterwegs

In der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag, 22.10.2020, schlugen Spritdiebe auf dem Gelände einer Autovermietung in der Andernacher Straße zu. Bislang unbekannte Täter brachen an zwei Lkw die Tankdeckel auf und zapften rund 220 Liter Diesel ab. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0261-1032911.