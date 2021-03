Koblenz

Spritdiebe in der Eifelstraße unterwegs

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag, 14.03.3021, wurden an einem auf dem Schotterparkplatz in der Koblenzer Eifelstraße geparkten Lkw rund 300 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und gestohlen.