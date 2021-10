Sprengung Geldausgabeautomat in Trier-West – update

Wie sich herausstellte, hatten bisher unbekannte Täter versucht, den im dortigen Vorraum installierten Geldausgabeautomaten zu sprengen (unsere Pressemitteilung von 5.46 Uhr).



Die ersten Ermittlungen und die Tatortaufnahme vor Ort sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Hinweise auf die Täter konnte die Polizei bisher nicht ermitteln.



Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse kann die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zum Tathergang und den Tatfolgen machen. Hierfür bitten wir um Verständnis und darum, von diesbezüglichen Rückfragen Abstand zu nehmen.



In der Nacht zum Sonntag hatten unbekannte Täter ebenfalls einen Geldausgabeautomaten in Bickendorf/Eifel gesprengt (unsere PM von Sonntag, 6.59 Uhr). Ob es Tatzusammenhänge zwischen den beiden Taten gibt ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Den durch die Sprengungen entstand ein Gesamt-Sachschaden beider Ereignisse schätzt die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag.



Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sprengungen in Trier und Bickendorf verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Tatorte gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.



Sämtliche Sperrungen sind aufgehoben, der Geschäftsbetrieb des EDEKA-Markts wurde um 14 Uhr wieder uneingeschränkt aufgenommen.



