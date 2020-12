Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 10:20 Uhr





Neben den alltäglichen, kleineren Einsätzen und Verkehrsunfällen gab es am frühen Abend eine Spontan-Kundgebung auf dem Münzplatz. Ca. 30 Personen hatten dort in der Zeit von 18.00 – 18:30 h für Erhaltung eines Waldstückes im Bereich Hessen demonstriert. Die Demo verlief ohne besondere Vorkommnisse.



Als gestern gegen 06:45 h ein Radfahrer vom Wallersheimer Weg in die Andernacher Straße abbiegen wollte, wurde er von einem Fußgänger quasi umgerannt. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Schürfwunde zu. Von dem Sturz unbeeindruckt verließ der verursachende Fußgänger den Unfallort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Polizeiinspektion 2 sucht nun den Unfallverursacher, den ein Zeuge wie folgt beschreibt: ca. 60 Jahre alt, graue Haare, bekleidet mit grauer Jacke. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2.



In der Theo-Mackeben-Straße streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Einparken einen ordnungsgemäß abgestellten, grau-en VW Lupo. Die Unfallzeit ist nicht festzustellen. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 07.00 h – ca. 14.15 h geparkt. Es entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auch hier an die Polizeiinspektion 2.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Ulrich Sopart

Telefon: 0261-103-2014

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell