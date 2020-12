Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 14:50 Uhr

Koblenz

Spiegeldiebe am Porsche-Zentrum

Am Sonntag; 22.11.2020, wurde der Polizei gegen 22.00 Uhr eine männliche Person gemeldet, die sich offensichtlich an Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände in der Andernacher Straße zu schaffen machen würde.