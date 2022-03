Koblenz

Koblenz-Rübenach – Raub in Postfiliale

Am 03.03.2022, um 19.20 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter die Postfiliale in der Aachener Straße, schlug den Angestellten nieder und flüchtete mit einem Bargeldbetrag in unbekannter Höhe.