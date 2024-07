Nach den weiteren Ermittlungen der etwa 45 Einsatzkräfte starken Sonderkommission des Polizeipräsidiums Trier zur Aufklärung des sexuellen Missbrauchs einer 6-Jährigen in Speicher ruft die Polizei explizit Zeugen auf, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Nach der Auswertung von Videos, die der SoKo aus dem näheren Umfeld des Tatortes vorliegen, bittet die Polizei die Fahrer eines dunklen SEAT Altea, eines weiteren dunklen Kleinfahrzeugs – möglicherweise auch mit einem Versicherungs- statt eines amtlichen Kennzeichens – sowie eines dunklen Opel Astra Kombi, die zwischen 20:50 Uhr und 21:10 Uhr die Ringstraße befahren haben, sich als mögliche Zeugen zur Verfügung zu stellen.



Im gleichen Zeitraum sind mehrere Fußgänger in der Ringstraße erkennbar, welche die Polizei ebenfalls bittet, sich aktiv bei der SoKo zu melden. Dabei handelt es sich um eine Frau mit pinkfarbener Jacke, heller Hose und hellen Schuhen, einen kurzärmelig dunkel gekleideten Mann mit hellen Schuhen sowie ein Kind mit einem Tretroller. Ein weiterer Mann war bekleidet mit einer dunklen Jacke und Hose sowie hellen Schuhen.



Für die Polizei ist der Kontakt zu den aufgerufenen potentiellen Zeugen besonders wichtig, da sie sich um den Zeitraum der Tatbegehung im tatrelevanten Bereich bewegt haben. Dabei könnten sie Feststellungen gemacht haben, die für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnten, ohne dass sie selbst ihren Beobachtungen diese Bedeutung zuschreiben.



Wir bitten diese möglichen Zeugen oder Menschen, die uns einen Hinweis zum Erreichen dieser Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 06561/968510 in Verbindung zu setzen.



Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Speicher hat die Polizei eine Anlaufstelle im Ort eingerichtet. Hier können die Menschen niedrigschwellig Kontakt zur Polizei aufnehmen und gegebenenfalls Hinweise hinterlassen, sich über den Sachverhalt und insbesondere über Präventionsverhalten und -maßnahmen informieren.

Sie finden die Anlaufstelle ab heute, 13 Uhr, bis einschließlich Samstag am Gymnasium in Speicher, Wiedenhofen 15.



