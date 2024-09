Spaziergänger entdeckt menschlichen Leichnam

Am heutigen Samstagmorgen, gegen 9:10 Uhr, meldete ein Zeuge eine vermutlich hilflose Person unterhalb eines steilen Abhangs in der Hauptstraße in Idar-Oberstein, nahe der preußischen Brücke, gegenüber der dortigen Kläranlage.

Eine sofort entsandte Streife stellt jedoch fest, dass es sich nicht um eine hilflose Person, sondern, wie später auch von einem Notarzt vor Ort bestätigt, um einen weiblichen Leichnam handelte.



Aufgrund der Auffindesituation des Leichnams wurde der Fundort weiträumig abgesperrt.

Zurzeit geht die Polizei von einem nicht natürlichen Todesfall aus. Ob dem Sachverhalt möglicherweise eine Straftat zu Grunde liegt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.



Weder zur Person noch zu den Hintergründen der Geschehnisse können aktuell Aussagen getroffen werden.

Die Spurensicherung am Tatort und sowie die weiteren Ermittlungen werden von den entsprechenden Fachkommissariaten der Kriminaldirektion Trier übernommen.



Aufgrund der Lage des Leichnams in dem unwegsamen Gelände dauerte die Bergung bis ca. 15:15 Uhr. Die Spurensicherung vor Ort ist mittlerweile abgeschlossen.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Identität der Person sowie des Geschehensablaufs wird noch einige Zeit andauern.



Die Polizei appelliert an die Menschen vor Ort, den Einsatzort nicht aufzusuchen und keine Fotos oder Videos vom Ort des Geschehens zu veröffentlichen.



Auch Medien-Vertreter werden gebeten, vorerst keine Anfragen zu den Geschehnissen zu stellen. Wir werden zu gegebener Zeit nachberichten. Hierzu müssen die ersten Ermittlungen abgewartet werden.



Zeugen, die im Bereich des Einsatzortes in der Nacht zum heutigen Samstag im Kontext der Feststellungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Trier in Verbindung zu setzen.



