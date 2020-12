Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:14 Uhr

Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass am gestrigen Donnerstag, 23.07.2020, ein Betrug verhindert wurde. Eine Koblenzer Seniorin sprach bei ihrer Bank in Koblenz-Metternich vor, um für ihre Cousine einen größeren Geldbetrag abzuheben.

Diese hatte mit der üblichen Masche bei ihr angerufen und eine spontane finanzielle Notlage vorgetäuscht.



In dem Kundengespräch wurde die Sparkassenmitarbeiterin misstrauisch, verhinderte die Auszahlung und verständigte die Polizei.



Im Beisein der Polizei rief die Seniorin bei der „echten Cousine“ an, die, wie nicht anders zu erwarten, natürlich nicht angerufen hatte.



Diesbezüglich wurden der Polizei in Koblenz am gestrigen Tag weitere solcher Anrufe gemeldet, die jedoch ins Leere liefen. Die Masche wurde rechtzeitig durchschaut und die Gespräche beendet.



