Spannender Erlebnistag für Berufsinteressierte bei der Polizei in Lahnstein

Dieser besondere Tag richtet sich an Berufsinteressierte ab 14 Jahren und bietet eine hervorragende Gelegenheit, einen exklusiven Einblick in die Arbeit der Polizei zu erhalten. Highlights des Tages:



Spurensuche mit der Kriminaltechnik: Erlebe, wie unsere Experten eine Tatortanalyse durchführen und lerne mehr über die vielseitigen Methoden der Kriminaltechnik.



Vorführung der Einsatztrainer: Sehe hautnah, wie unsere speziell ausgebildeten Trainer verschiedene Einsatztechniken demonstrieren und erfahre, wie die Polizei auf unterschiedliche Einsatzlagen vorbereitet ist.



Interaktive Stationen: An verschiedenen Stationen können die Besucher selbst aktiv werden und Polizeiarbeit hautnah erleben.



Fragerunden und Gespräche: Nutze die Möglichkeit, dich in lockerer Atmosphäre mit unseren Einstellungsberaterinnen und -beratern auszutauschen und mehr über den Berufsalltag und die Bewerbungsvoraussetzungen bei der Polizei zu erfahren.



Anmeldung:



Interessierte ab 14 Jahren sind herzlich eingeladen, sich verbindlich für den Polizeierlebnistag anzumelden. Bitte sendet Namen, Alter, Telefonnummer und den Namen der Schule per E-Mail an PILahnstein@polizei.rlp.de.



Weitere Informationen gibt's direkt bei der Polizei Lahnstein: 02621-9130; PILahnstein@polizei.rlp.de



