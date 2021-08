Sommerwetter sorgt für Feierlaune – 6 Jahre alte „Rechnung“ beglichen – Einbruch Biergarten

Dabei schien der Nachholbedarf im Konsum alkoholhaltiger Getränke einiger Personen derart groß, dass die Polizei bereits im Verlaufe des Nachmittages mehrfach aufgrund stark alkoholisierter und teilweise randalierender Personen eingreifen musste.

Am Abend und in der Nacht uferten einige Trinkgelage aus, es kam zu diversen Ruhestörungen sowie Körperverletzungen unter den Alkoholisierten.

Dennoch blieb die Stimmung unter den Feiernden derart gut, dass sich vereinzelte Personen zunächst weigerten, die Kneipen zu verlassen, in denen sie nicht mehr erwünscht waren.

Aus polizeilicher Sicht sorgten die dieses Jahr seltenen sommerlichen Rahmenbedingungen wohl dafür, dass sich die Partys schneller entwickelten und eskalierten, als dies üblicherweise der Fall ist.

Aber auch im privaten Bereich gab es eine durchaus bemerkenswerte Anzahl von Einsatzanlässen, bei denen Familien- und Nachbarschaftsstreitigkeiten zum Teil handgreiflich gelöst wurden oder auch Sachbeschädigungen begangen wurde. In aller Regel war auch hier Alkohol im Spiel.



6 Jahre alte „Rechnung“ jetzt mit Tritten beglichen



Ein 26-jähriger Mann wurde in einer Kneipe von 2 weiteren, männlichen Personen zusammengeschlagen. Einer der beiden Täter hielt den Geschädigten fest, während der andere gegen Oberkörper und Kopf trat. Der Geschädigte erlitt eine Schulterpressung, Hämatome im Gesicht, eine Rippenprellung und Schürfwunden.

Hintergrund dürfte eine seit 6 Jahren noch „offene Rechnung“ zwischen Täter und Opfer sein. Damals waren der Geschädigte und ein Freund einer Dame zu Hilfe gekommen, die von dem Beschuldigten vor einem Koblenzer Kino mit einem Stock oder Baseballschläger geschlagen worden war.



Einbruch in Biergarten an der Königsbach



Gegen 10:00 h am Sonntagmorgen teilt der Inhaber eines Biergartens mit, dass er soeben darüber verständigt wurde, dass gerade in seine Gaststätte eingebrochen wird. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Täter nicht mehr angetroffen werden.

Letztlich wurden nur geringwertige Sachen entwendet.

Die Polizei verfügt aber über eine recht gute Beschreibung der beiden Tatverdächtigen, bei denen es sich um einen Mann und eine Frau handeln soll.

Beschreibung des Mannes:

ca. 30-40 J., sehr kurzes Haar/Glatze, Bart, schmale Statur, schwarzer Ohrring am linken Ohr, weiße Adidas Jacke mit schwarzen Streifen, schwarze kurze Jogginghose, Basecap (camouflage), dunkelblauer Rucksack mit weißem Aufdruck „ABUS“

Beschreibung der Frau:

ca. 30-35 J., blondes glattes Haar, normale Statur, weißes T-Shirt mit Aufdruck, graue 3/4 Hose, schwarze Adidas Schuhe mit weißen Streifen, schwarzer Turnbeutel mit gelbem Smiley



