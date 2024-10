Sofortmeldung: Autobahn A602 wegen Ölspur gesperrt

Derzeit ist die Autobahn A602 ab Trier in Fahrtrichtung Schweich sowie aus Richtung der L151 kommend auf Grund einer großflächigen Ölspur gesperrt.

Mehrere Fahrzeuge gerieten auf der Fahrbahn bereits ins Rutschen und es kam zu mehreren Verkehrsunfällen bei denen auch Personen verletzt wurden.

Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Derzeit ist nicht abzusehen, wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden muss und wie viel Zeit die Reinigungsarbeiten in Anspruch nehmen werden.

Die Aufnahme der Verkehrsunfälle sowie die Ermittlung des Verursachers der Ölspur dauern an.



