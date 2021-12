Skoda Fabia in der Neustadt aufgebrochen

Am gestrigen Mittwoch, 08.12.2021, wurde der Koblenzer Polizei ein Diebstahl aus einem Pkw gemeldet, der rund eine Woche auf dem Parkplatz Neustadt / Schlossstraße abgestellt war.





An diesem grauen Kombi wurde die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen.



Aus dem Fahrzeug wurden Fahrzeugbrief und -schein gestohlen.



Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.



