Skimming – Manipulation an Geldautomat bei der Postfiliale / Simmern

55469 Simmern / Stadtzentrum (ots) – Die Polizeiinspektion Simmern wurde heute Nachmittag durch eine Mitarbeiterin der Postfiliale in der Schlossstraße über einen Skimmingfall in Kenntnis gesetzt.



Skimming ist das Ausspähen der Daten von Kreditkarten oder Bankkarten,

um diese später missbräuchlich zu nutzen. Oftmals geschieht es durch

manipulierte Geldautomaten oder Zahlterminals.

Im vorliegenden Fall wurde der Einschubschlitz für die EC,- Bankkarte am Automat mittels eines elektronischen Bauteils manipuliert. Hiermit können die auf der betreffenden Karte gespeicherten persönlichen Daten des Karteninhabers ausgelesen und später entsprechende Konto-Transaktionen mit „falschen Bankkarten“ durchgeführt werden.



Eine unberechtigte Kontotransaktion ist bis dato noch nicht bekannt geworden.



Die Polizeiinspektion Simmern bittet Bürgerinnen und Bürger, welche in letzter Zeit den Geldautomat der Postfiliale genutzt haben ihre EC,- Bankkarte sperren zu lassen und ihre Kontobewegungen weiter aufmerksam zu beobachten. Möglicherweise haben sich Sperrung und unberechtigte Abbuchungen zeitlich überschnitten.



Im Fall der unberechtigten Abbuchung, wie auch bei weiteren Sachfragen zur Strafanzeigenerstattung wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Simmern unter der Tel.-Nr. 06761-9210.



