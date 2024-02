Sinzig

Sinzig-Bad Bodendorf – Knochenfunde im Rahmen eine Müllsammelaktion

Am heutigen Samstagvormittag kam es im Rahmen einer Müllsammelaktion in einem von der Flut 2021 betroffenen Bereich in Sinzig-Bad Bodendorf an zwei etwa 150 Meter voneinander entfernten Stellen zum Fund von Knochen unbekannten Ursprungs.