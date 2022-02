Siershahn – Sprengung eines Geldautomaten in Siershahn/Westerwald

Am frühen Morgen des 25.02.2022 wurde gegen 02:30 Uhr in einer Bankfiliale in Siershahn ein Geldautomat durch bislang unbekannte Täter gesprengt.



Durch Anwohner wurden laute Knallgeräusche mitgeteilt und drei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie in einem dunklen PKW in Richtung Autobahn flüchteten.

Die Fahndungsmaßnahmen und Tatortarbeiten laufen aktuell noch.

Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Zur Beute kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.



