Sieben weitere Diebstähle aus Fahrzeugen

In drei Fällen wurde nichts gestohlen.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch befanden sich die Tatorte in der Maarstraße, Krahnenstraße und Thebäerstraße. Am Mittwochabend brachen der oder die Täter Autos auf dem Parkplatz des Broadway-Kinos in der Maarstraße und in der Straße In der Reichsabtei auf.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



Die Polizei warnt eindringlich davor Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegenzulassen. Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel sollten nie im Fahrzeug deponiert werden.



