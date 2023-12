Sicherheitspartnerschaft der Polizei Bendorf, der Stadt Bendorf und der Verbandsgemeinde Vallendar

Sowohl bei der Polizeiinspektion Bendorf als auch bei den Ordnungsämtern der Stadt Bendorf und der Verbandsgemeinde Vallendar gab es in jüngster Zeit einen Wechsel in der Führungsriege.

Aus diesem Grund fand nun ein gemeinsames Treffen zum Kennenlernen und Austausch im großen Sitzungssaal des Bendorfer Rathauses statt, bei dem die Eckpunkte zur künftigen Zusammenarbeit festgelegt wurden. Seitens der Polizeiinspektion waren die Dienststellenleitung, die Mitarbeiter des Sachbereiches Einsatz und die Dienstgruppenleiter anwesend. Für die Ordnungsämter nahmen die Leitungen sowie die Mitarbeiter des Innendienstes und die kommunalen Vollzugsbediensteten teil.



Alle Beteiligten sind sich einig, dass sie künftig einen noch engeren Austausch pflegen möchten, um Kommunikations- und Organisationsprozesse bei der zuständigkeitsübergreifenden Zusammenarbeit zu beschleunigen.



Es sind regelmäßige Treffen geplant, um die Sicherheitspartnerschaft der Behörden auszubauen und die Schnittstellen in der Aufgabenwahrnehmung zu optimieren. Ferner sollen künftig vermehrt gemeinsame Kontrollen durchgeführt werden, um so das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Bendorf und der Verbandsgemeinde Vallendar zu erhöhen.



