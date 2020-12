Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 12:00 Uhr

Koblenz

Serie von Sachbeschädigungen in der Arenberger Straße

In der Nacht zum Sonntag, 11.10.2020, kam es in der Arenberger Straße und der Pfarrer-Kraus-Straße in Koblenz zu einer Serie von Sachbeschädigungen.