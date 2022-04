Koblenz

Serie von Sachbeschädigungen an Pkw

Im Bereich Koblenz-Rauental kam es in der Nacht von Montag, den 18. April 2022 auf Dienstag, den 19. April 2022 zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw in der Franz-Weis-Straße, der David-Röntgen-Straße und der Beatusstraße.