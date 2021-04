Serie von Sachbeschädigungen

Kobern-Gondorf (ots) – In der Nacht vom 08.04./09.04.2021 kam es im Bereich Burgstraße/Kirchstraße zu bislang 9 Sachbeschädigungen durch Aufsprühen von Graffitti. Hierbei wurden 5 Hauswände und 4 PKW durch Auftragen mit dem Schriftzug BMZ303 beschädigt.

Weiterhin wurde im Bereich der Schrebergärten Kalkofen/Moselufer insgesamt 13 Schrebergärten-Grundstücke beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten jeweils die Umzäunung, in einigen Fällen wurden auch Schlösser aufgebrochen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PW Brodenbach unter 02605-98021510



Polizeiwache Brodenbach

56332 Brodenbach

Niederbach 1

pwbrodenbach@polizei.rlp.de



Telefon: 02605-98021510





