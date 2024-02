Serie von Betrugsanrufen im Stadtgebiet Boppard

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Den Geschädigten wird vorgetäuscht, ein Angehöriger habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse in Untersuchungshaft, sollte nicht ein Geldbetrag als Kaution gezahlt werden.



Die Polizei Boppard gibt Ihnen folgende Verhaltenshinweise, sollten Sie einen solchen Anruf erhalten oder sich nicht sicher sein, wer anruft:



– Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche

Polizeidienststelle, nutzen Sie hierfür die Festnetznummer der

Polizei

– Benutzen Sie nicht die Rückruftaste

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür

– Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen

– Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer

dies ausdrücklich verbietet

– Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am

Telefon



Hinweis:



Die Polizei ruft Sie niemals mit der 110 an.



Die Polizeiinspektion Boppard bittet Sie darum, Familienangehörige, Freunde und Bekannte vor der aktuellen Serie von Schockanrufen zu warnen.



