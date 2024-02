Serie von Betrugsanrufen im Rhein-Hunsrück-Kreis

Symbolbild Foto: dpa





Die Polizei Boppard gibt Ihnen folgende Verhaltenshinweise, sollten Sie einen solchen Anruf erhalten oder sich nicht sicher sein, wer anruft:



– Beenden Sie das Telefonat und kontaktieren Sie die örtliche

Polizeidienststelle, nutzen Sie hierfür die Festnetznummer der

Polizei

– Benutzen Sie nicht die Rückruftaste

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür

– Übergeben Sie Unbekannten kein Geld und keine Wertsachen

– Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, auch wenn der Anrufer

dies ausdrücklich verbietet

– Erteilen Sie keine Auskünfte zu Geld- und Vermögenswerten am

Telefon



Hinweis:



Die Polizei ruft Sie niemals mit der 110 an.



