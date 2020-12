Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 11:10 Uhr

Koblenz

Seniorin Opfer von Trickdieben

Unter der Legende eines angeblichen Wasserrohrbruchs verschaffte sich am gestrigen Donnerstag, 03.09.2020, 13.00 Uhr, ein „Falscher Handwerker“ den Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Gutenbergstraße in Koblenz.