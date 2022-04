„Selfie“-Bußgeld für Autofahrerin

Bei einer am Samstagmittag durchgeführten Verkehrskontrolle im Koblenzer Stadtgebiet konnten wieder einige – insbesondere Handy- und Gurtverstöße – registriert werden.





In einem Fall führte eine Autofahrerin ihr Smartphone über eine längere Strecke mit ausgestrecktem rechten Arm im Selfie-Modus. Sie wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Dabei gab sie an, die Belehrung durch die Polizeibeamten nicht verstanden zu haben. Zudem wurde der Verstoß nicht zugegeben, obwohl er durch mehrere Beamten klar beobachtet wurde. Auch die widersprüchlichen Aussagen der weiteren Fahrzeuginsassen schützten nicht vor einem Ordnungswidrigkeitenverfahren. Nun folgt Post von der Bußgeldstelle...



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

POI'in Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell