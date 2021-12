Seit September vermisste Frau wurde lebend angetroffen

Idar-Oberstein (ots) –



Die vermisste 45-jährige Britta S. aus Idar-Oberstein, die seit dem 4. September 2011 vermisst wurde (unsere PM vom 11.10., 16.01 h), konnte am 5. Dezember aufgrund des Hinweises eines Zeugen wohlbehalten im Bereich Jever/Niedersachsen angetroffen werden.



Frau S. war zuletzt am 4. September auf einer Autobahnraststätte der BAB 6 nahe Schwäbisch Hall gesehen worden. Seitdem fehlte von ihr jede Spur.



Groß angelegte Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos, woraufhin durch die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet wurde.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung sowie der Medien und bittet darum, das Lichtbild von Frau S. sowie ihren Namen nicht weiter für die Berichterstattung zu verwenden.



Ebenso wird darum gebeten, das Lichtbild und den Namen aus der bisherigen Berichterstattung im Internet sowie in sozialen Netzwerken zu entfernen.



