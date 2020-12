Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Fahrzeugführer flüchtet fußläufig von der Unfallstelle

Bendorf, B 42 in FR Vallendar (ots) – Am Mittwoch, den 09.12.2020 um 02:07 h wird die Polizeiinspektion Bendorf über einen schweren Verkehrsunfall auf der B 42, Bendorf in Fahrtrichtung Vallendar, in Höhe der Auffahrt zur BAB 48 in Kenntnis gesetzt.