Schwerer Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Mayen-Koblenz hatte kurz hinter der „Winninger Brücke“ in Fahrtrichtung Koblenz die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Aus noch ungeklärten Gründen geriet sie dabei in den Gegenverkehr, wo ihr Fahrzeug mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen, die in Richtung Dieblich unterwegs waren, kollidierte. Sie wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.



Alle drei weiteren Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt.



Aufgrund der erheblichen Beschädigungen an den Fahrzeuge, der Größe des Trümmerfelds an der Unfallstelle sowie der Landung des sicherheitshalber hinzugerufenen Rettungshubschraubers musste die B49 für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten für cirka eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte umgeleitet, trotzdem kam es zu deutlichen Beeinträchtigungen des einsetzenden Berufsverkehrs.



Neben der Polizei waren noch etwa 20 Kräfte der Feuerwehren Kobern-Gondorf und Dieblich im Einsatz.



