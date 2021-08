Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden Erstmeldung – Bitte von Anfragen vorerst absehen

Um 08:54 Uhr kam es im Bereich der B 42 , Rheinstraße , Vallendar, Höhe REWE, in FR Bendorf zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein PKW-Fahrer fuhr vom Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und kollidierte dort mit einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde noch einige Meter unter dem Fahrzeug mitgeschleift. Der Radfahrer wurde in eine Klinik nach Koblenz verursacht.

Durch die STA Koblenz wurde ein Gutachten angeordnet.

Weitere Ermittlungen folgen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz PI Bendorf



Telefon: 0261-103-0 Tel.: 02622 – 9420 0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell