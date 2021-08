Schwerer Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Gegen 20:40 Uhr ereignete sich am Abend des 02.08.2021 ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 48 in Fahrtrichtung Koblenz.

Aus bislang ungeklärter Ursache, geriet der alleinbeteiligte Fahrer eines Personenkraftwagens auf regennasser Fahrbahn kurz vor dem Parkplatz Mühlholz ins Schleudern. Das Fahrzeug wurde in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, wo es sich nach dem Durchfahren einer Baumreihe überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der schwerverletze Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Montabaur auch die Freiwillige Feuerwehr aus Selters und Ransbach-Baumbach.



Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden.



Polizeiautobahnstation Montabaur

Tel.: 02602-93270



Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell