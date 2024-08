Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 Fahrtrichtung Andernach

Presse-Erstmeldung Am 24.08.2024, wurde gegen 22:42 mitgeteilt, dass es auf der B9 Höhe Mülheim Kärlich in Fahrtrichtung Bonn zu einem schweren Verkehrsunfall kam.

Ein Fahrzeug geriet in Brand. Das genaue Ausmaß, sowie die Ursache kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die B9 ist in beide Richtungen voll gesperrt.



Wir bitten von aktuellen Anfragen durch die Presse abzusehen. Es wird umgehend nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632 921 0



