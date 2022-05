Schwerer Verkehrsunfall auf der B 51

Den bisherigen Ermittlungen zu Folge befuhr ein 36-jährgiger PKW-Fahrer aus dem Kreis Bitburg-Prüm die B51 in Richtung Trier und kollidierte beim Überholen mit einem entgegenkommenden LKW.

Der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKW steht nach dem Unfall unter Schock.



Zur Klärung der Unfallursache und des genauen Herganges hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben.



Die B51 musste voll gesperrt werden – die Sperrung dauert derzeit noch an. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



