Daun

Schwerer Verkehrsunfall auf BAB A 1

Gegen 06.50 Uhr am heutigen Morgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A 1 in der Nähe der Anschlußstelle Gerolstein in Fahrtrichtung Kelberg.