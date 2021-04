Schwerer Verkehrsunfall

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Fußgänger am rechten Fahrbahn und trat dann unvermittelt auf die Fahrbahn, als sich ein PKW von hinten näherte.

Der PKW – Führer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Fußgänger.

Der Schwerstverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761/921-0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell