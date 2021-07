Schwerer Unfall mit zwei Verletzten

Hierbei wurden jeweils die Fahrzeugführerinnen, eine 25-jährge Frau aus Neuwied und eine 50-jährge aus Nordrhein-Westfalen, in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen wurden schwer verletzt in örtliche Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.



