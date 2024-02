Schwerer Raub auf 34-jährigen Mann

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa





Die beiden Tatverdächtigen griffen den Mann körperlich an, sodass dieser zu Boden sackte und für kurze Zeit sein Bewusstsein verlor. Glücklicherweise erlitt der Geschädigte keine schwereren Verletzungen.



Die beiden Täter entwendeten den mitgeführten Rucksack und flüchteten in Richtung Trier-Ehrang.



Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.



Wer hat in der Nacht etwas beobachtet oder kann Angaben zu den beiden Tätern machen?



Personenbeschreibung:



Tatverdächtiger 1: ca. 1,70m groß, schwarze Baumwollmütze, helle Hautfarbe, helle Jeans



Tatverdächtiger 2: ca. 1,73m groß, braune längere Jacke, Kapuze über den Kopf



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0651/97792290 entgegen.



