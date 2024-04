Schwerer Diebstahl aus Restaurant zum Domstein

Am Samstag, 6. April, verschaffte sich ein Mann, unter dem Vorwand die Toilette aufsuchen zu wollen, gewaltsam Zutritt zu einer Mitarbeiterumkleide des Restaurants zum Domstein am Trierer Hauptmarkt.

Er brach die dort befindlichen Spinde auf und verließ das Lokal anschließend zu Fuß und unerkannt mit seinem Diebesgut in Richtung Hauptmarkt.



Personenbeschreibung: männlich, ca. 180 cm groß, schmal, sehr gepflegt, kurze schwarze Haare, Kinnbart, bekleidet mit schwarzem Anzug



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell