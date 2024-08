Schwerer Diebstahl aus PKW und aufgebrochene Gepäckboxen an Rollern

In der Nacht von Montag, dem 5. August, 22 Uhr, auf Dienstag, den 6. August, 6:45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter in der Pluwiger Straße die hintere Seitenscheibe eines geparkten PKW ein und entwendeten zwei Laptops und zwei Bohrmaschinen.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten zudem drei Motorroller festgestellt werden, an denen die Gepäckboxen aufgebrochen wurden.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.



