Trier

Schwerer Diebstahl aus PKW in Trier

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Sonntag, 18. Februar, auf Montag, 19. Februar, die hintere Seitenscheibe eines in der Wolfsgasse in Trier-West abgestellten Pkw auf und entwendeten verschiedene Alltagsgegenstände und Dokumente aus dem Fahrzeug.