Trier

Schwerer Diebstahl aus PKW

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Sonntag, 19. Mai, zwischen 1 Uhr und 1:10 Uhr, brach eine unbekannte Täterin die Tür eines Autos in der Straße Auf der Steinrausch in Trier auf und entwendete Münzgeld.