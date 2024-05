Schwerer Diebstahl aus Kita

In der Zeit von Freitag, dem 24. Mai, 16:30 Uhr, bis Montag, den 27. Mai, 7:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Kita im Karlsweg ein und entwendeten einen Laptop und einen Bildschirm.

Die Täter konnten unerkannt mit der Beute flüchten.

Es entstand Sachschaden in Höhe von einer niedrigen vierstelligen Summe.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor, die Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290



