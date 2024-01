Trier

Schwerer Diebstahl aus Bäckereifiliale

Unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Donnerstag, den 18. Januar, 16:15 Uhr bis Freitag, den 19. Januar, 4:50 Uhr durch ein Fenster in den Lagerraum einer Bäckereifiliale in der Loebstraße ein.