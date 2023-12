Schwere Diebstähle aus mehreren Fahrzeugen

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa





Hierbei wurde bei einem PKW die Gelegenheit eines minimal geöffneten Fensters zum Einstieg genutzt. Bei den übrigen Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen.



Die Fahrzeuge befanden sich zum Tatzeitpunkt im Bereich der Universität Trier am Universitätsring und am Weidengraben, darüber hinaus am Petrisberg in der Kuno-Stapel-Straße und in Trier Nord in der Hochwaldstraße.

Ob zwischen den einzelnen Taten ein Tatzusammenhang besteht, kann derzeit nicht benannt werden, da dies Gegenstand der andauernden Ermittlungen ist.



Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der 0651/9779-2290 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell